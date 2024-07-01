Süper Lig devi, 2 milyon euroya gol kralı transfer ediyor

- Beşiktaş golcüsünü arıyor
- Kevin Carlos'un peşinde oldukları iddia edildi
- Geçen sezonu gol kralı olarak kapattı
NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu kötü bir performansla geçiren Beşiktaş yeni sezon için yapacağı hazırlıklarla geçmişe bir sünger çekmek istiyor. Bu hedefle siyah-beyazlılar kadroya bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Kartal gözüne 2 milyon euroluk bir gol kralı kestirdi.
BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Kevin Carlos için görüşmelere başladı. İsviçre'nin Yverdon Sport takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapıldı. Beşiktaş, Kevin Carlos için Yverdon Sport'a 2 milyon euro teklif etti.
DAHA FAZLASI: 23 yaşındaki Kevin Carlos geride bıraktığımız sezonda attığı 14 golle gol krallığında zirveyi 2 futbolcuyla birlikte paylaşmıştı. Yverdon Sport, son 1 yılda gösterdiği performansla piyasa değerini artıran Kevin Carlos'un bonservisi için 250 bin euro ödemişti.
SIRADA NE VAR? EURO 2024'ün sona ermesinin ardından transfer gündemi yoğunlaşırken Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verecek.