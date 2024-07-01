Süper Lig devi, 2 milyon euroya gol kralı transfer ediyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan sürpriz bir ismi gözüne kestirdi.

Beşiktaş golcüsünü arıyor

Kevin Carlos'un peşinde oldukları iddia edildi

Geçen sezonu gol kralı olarak kapattı

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu kötü bir performansla geçiren Beşiktaş yeni sezon için yapacağı hazırlıklarla geçmişe bir sünger çekmek istiyor. Bu hedefle siyah-beyazlılar kadroya bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Kartal gözüne 2 milyon euroluk bir gol kralı kestirdi.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Kevin Carlos için görüşmelere başladı. İsviçre'nin Yverdon Sport takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapıldı. Beşiktaş, Kevin Carlos için Yverdon Sport'a 2 milyon euro teklif etti.

DAHA FAZLASI: 23 yaşındaki Kevin Carlos geride bıraktığımız sezonda attığı 14 golle gol krallığında zirveyi 2 futbolcuyla birlikte paylaşmıştı. Yverdon Sport, son 1 yılda gösterdiği performansla piyasa değerini artıran Kevin Carlos'un bonservisi için 250 bin euro ödemişti.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? EURO 2024'ün sona ermesinin ardından transfer gündemi yoğunlaşırken Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verecek.