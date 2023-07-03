Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktörler kendisine kulüp bulamadı

Süper Lig'de 2023-24 sezonu için çalışmalar devam ederken yeni sezonda ligde şampiyonluk yaşamış birçok teknik direktörü görmeyeceğiz.

Fenerbahçe'de göreve İsmail Kartal geldi

Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın gibi isimler yeni sezonda yok

Lig şampiyonluğu yaşamış birçok isim boşta

NE OLDU? Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, 2023-24 için takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle teknik direktörsüz takım kalmazken birçok tecrübeli isim ise kendilerine yer bulamadı.

HANGİ İSİMLER BOŞTA? Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in de bulunduğu tecrübeli isimler arasında Trabzonspor'a veda eden Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Ersun Yanal, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu yer alıyor.

Hikmet Karaman ile Yılmaz Vural, Çaykur Rizespor'u yeniden lige taşıyan Bülent Korkmaz, Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, Adana Demirspor'u lige çıkardıktan sonra çalışmayan Samet Aybaba, Mesut Bakkal ve Tamer Tuna gibi isimler boşta kaldı.