Süper Lig'de hangi takımlar küme düşüyor, kimler lige yükseliyor?

Süper Lig'de 2023/24 sezonu sona ererken hangi takımlar küme düşüyor, hangi takımlar Süper Lig'e yükseliyor?

Süper Lig'de 2023 - 2024 sezonunun bitimine beş hafta kalırken bazı takımlar hayal kırıklığı bazıları da büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek. TFF 1. Lig'den ise üç takım, Süper Lig'e yükselecek. Böylece 2024-25 sezonunda Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek.

Peki 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e hangi takımlar geldi, hangileri gitti? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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2024: Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'de bu sezon dört takım, TFF 1. Lig'in yolunu tutacak. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'un küme düşmesi garantilendi. 33 haftada topladıkları puanlarla son sıralara yerleşen Pendikspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Konyaspor'un küme düşme ihtimali sürüyor. Bu takımların geleceği kalan maçlarda belli olacak.

2024: Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?

Arda Turan yönetiminde TFF 1. Lig'e bu sezon damga vuran Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Göztepe de Süper Lig'e yükselme yolunda ilerlerken üç, dört, beş, altı ve yedinci sıradaki takımlar play-off oynayacak. Buna göre Çorum, Sakaryaspor, Bodrumspor, Kocaelispor ve Bandırmaspor'un geleceği için karşılaşmalar sürüyor. Bandırspor ile aynı puana sahip olan Gençlerbirliği ile Boluspor'un da iddiası devam ediyor.

Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de 2023-24 sezonu Mayıs ayının son haftasında oynanacak maçların ardından sona erecek. Buna göre Süper Lig'de son maç tarihi 26 Mayıs olacak.