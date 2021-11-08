Süper Lig'de deplasman yasağı sürecek mi?

TFF Sağlık Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde verdiği, stadyumlara %100 kapasiteyle seyirci alınması yönündeki karar TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TFF, 9 Kasım'dan itibaren statlara tribün kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınacağını belirtti.

Buna ek olarak, deplasman yasağında bir değişiklik yapılmadığı ve konuk ekip taraftarlarının maçları tribünden izleyemeyeceği duyuruldu.

Pandemi nedeniyle, Süper Lig'de 2019/2020 sezonunun 25. haftasından bu yana maçlar tam kapasiteyle oynanamıyordu.

Geçen yıl Haziran ayında koronavirüs protokolleriyle birlikte yeniden başlayan ligde sezon seyircisiz oynanan maçlarla tamamlandı.

2021/2022 sezonunun başından itibaren ise stadyumlara %50 kapasiteyle seyirci kabul ediliyordu.