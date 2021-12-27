Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ederken devre arası geldi ve bugün Konyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı mücadelenin ardından ligdeki ilk yarı tamamlanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için sezon oldukça kötü başlasa da Trabzonspor adına durum farklı. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı ivmeyi kaybetmeden devreyi takipçilerine puan farkı atarak tamamladı.

Bütün kulüpler şu anda devre arasında yapılacak transferlere odaklanmış durumda. Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitiyor?

Süper Lig'de "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Birinci yani yaz transfer dönemi ise 17 Haziran 2021'de başlayıp 8 Eylül 2021'de bitmişti.

Lig Ara Transfer Dönemi Başlangıç Tarihi Ara Transfer Dönemi Bitiş Tarihi Süper Lig 12 Ocak 2022 8 Şubat 2022

Süper Lig'de ikinci devre ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 19. hafta 27 Aralık'ta oynanacak Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından tamamlanacak.

İkinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta karşılaşmaları ile başlayacak. Süper Lig'de 2021/22 sezonu 22 Mayıs 2022'de sona erecek.