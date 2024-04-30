Süper Lig biterken Beşiktaş'ı büyük bir tehlike bekliyor

Süper Lig'de bitime 4 hafta kalırken Beşiktaş aldığı olumsuz sonuçların ardından büyük bir tehlike bekliyor.

Beşiktaş derbide Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Süper Lig'de 5. sıraya geriledi

Avrupa kupalarına katılmak zora girdi

NE OLDU? Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak lig tablosunda 5. sıraya gerilemişti. Bitime 4 hafta kala Siyah-beyazlıları büyük bir tehlike bekliyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma şansını riske attı.

BÜYÜK RESİM: Süper Lig'de 5. sıraya gerileyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı mutlaka kazanmayı hedeflerken kaybetmesi halinde Avrupa kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

DAHA FAZLASI: Türkiye Kupası'nı Ankaragücü ya da Fatih Karagümrük'ün kazanması durumunda ise Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 4'te yer almaması durumunda yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecemeyecek.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 3 Mayıs'ta Rizespor ile oynayacak. Türkiye Kupası yarı finalinde ise 7 Mayıs'ta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecekler.