Süper Kupa öncesi Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı

Real Madrid'in Atalanta ile karşılaşacağı Süper Kupa maçı öncesinde Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı geldi.

Süper Kupa'da Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya gelecek

Ancelotti maç öncesi Arda Güler'le konuştu

Arda maçta süre alacak mı?

NE OLDU? Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi galibiyle Avrupa Ligi galibi Real Madrid ile Atalanta kozlarını UEFA Süper Kupa'da paylaşacak. Defensa Central'in haberine göre, milli oyuncumuz Arda Güler'in Atalanta'ya karşı forma giyip giymeyeceği belli oldu.

BÜYÜK RESİM: Defensa Central'in haberine göre, Arda Güler'in zorlu maçlarda kilit rol oynayacağını düşünen Carlo Ancelotti, Atalanta maçı öncesi genç yetenekle görüştü ve uyarılarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Atalanta maçında Arda Güler'e süre alacağını söyleyen Carlo Ancelotti, genç yeteneğe hazır olmasını söyledi: "Hazır olmanı istiyorum, takım için önemli olacaksın ve garip bir şey olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın."

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler, EURO 2024'te Türkiye ile sergilediği performansın ardından Real Madrid'in hazırlık maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

SIRADA NE VAR? Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak Süper Kupa maçı, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.