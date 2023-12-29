Süper Kupa maçı iptal mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, iptal edildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi neden iptal edildi?

İki takım oyuncuları sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartıyla çıkmak istedi. Ancak Suudi Arabistan yetkilileri buna izin vermedi. Daha sonra Ali Koç, Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Ekşioğlu, otelde toplantı yaptı.

Yapılan toplantının ardından kriz daha da derinleşti ve iki kulüp, maça çıkmama kararı aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu gece Türkiye'ye dönmesi ve coşkulu bir şekilde karşılanması bekleniyor.