Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

2022-23 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Dev devi, tartışmalı kararın ardından aralık ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

Peki Süper Kupa maçının tam tarihi nedir? GOAL Türkiye, bildiriyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek ve ligde devre arasına girilecek.

Devre arasına girildikten hemen sonra Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."