Sunderland, Lutsharel Geertruida ve Bertrand Traoré'nin geleceği konusunda netlik sağladı

BBC muhabiri Nizaar Kinsella'nın aktardığına göre, Lutsharel Geertruida'nın Sunderland'da daha uzun süre kalması bekleniyor. Kinsella'ya göre Sunderland, Geertruida'nın şu anki takımı RB Leipzig ile görüşüyor. Eski Ajax oyuncusu Bertrand Traoré'nin geleceği de kesinleşti.

Jurriën Timber'in sakatlığı nedeniyle beklenmedik bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna çağrılan Geertruida, 2024 yazında Leipzig tarafından Feyenoord'dan 20 milyon euroya transfer edilmişti.

Ancak Alman ekibinde fazla süre alamayan Hollandalı oyuncu için kiralık transfer ideal bir seçenek olarak ortaya çıktı. Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland bu fırsatı kaçırmadı ve Geertruida, Brian Brobbey ve Robin Roefs'un ardından kulübün üçüncü Hollandalı oyuncusu oldu.

Çok yönlü savunma oyuncusu, Premier League'in yedinci sırasındaki takımda harika bir sezon geçirdi. Eski Feyenoordlu oyuncu ilk birkaç maçta sık sık yedek kulübesinde kalsa da, daha sonra düzenli olarak ilk on birde sahaya çıktı.

Oynadığı 30 maçta hem stoper, hem defansif orta saha, hem de sağ bek olarak görev yaptı. Ancak Hollanda milli takımında 21 kez forma giyen oyuncu, gol ya da asist yapamadı.

Kış aylarında Arne Slot'un Geertruida ile ilgilendiği görülüyordu, ancak o dönemde bir transfer gerçekleşmedi. Voetbal International'dan Joost Blaauwhof, şu anda Liverpool ile herhangi bir temasın olmadığını ve Geertruida'nın transferden ziyade Dünya Kupası'na odaklandığını belirtti.

Eski Ajax oyuncusu Traoré de bu yaz İngiltere'ye transfer oldu, ancak Sunderland'daki kalışı kısa sürdü. Sunderland'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Burkina Faso'lu forvetin sözleşmesi sona eriyor ve uzatılmayacak.

Traoré bu sezon on üç maçta toplam 702 dakika oynadı. Diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve bu nedenle on altı maçı kaçırmak zorunda kaldı.