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Sunderland AFC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis
Çeviri:

Sunderland'dan Brian Brobbey hakkında beklenmedik büyük haber

Sunderland

Sunderland, Brian Brobbey’nin sözleşmesini 2031 yılının ortasına kadar uzattığını resmî kanallarından duyurdu.

Brobbey, 2025 yazında Ajax’tan 20 milyon euro karşılığında transfer edildi. İlk Premier League sezonunda yedi gol ve bir asistlik katkı verdi. Sezonun en önemli anı, ezeli rakip Newcastle United’a karşı attığı galibiyet golüydü.

Brobbey, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada yeni sözleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi: "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Kulübün, oyuncuların ve teknik ekibin bana duyduğu güven. Bu benim için çok önemli."

"Harika bir sezondu. Kulüp lige yeni yükselmişti, bu yüzden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağımızı hiç beklemiyordum. Muhteşemdi" diye devam etti.

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Ligi Europa

05 Kas 2026

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Brobbey bu sezon yalnızca yedi Premier League maçında forma giydi. Üç gol attı ve üçünü de Etihad Stadyumu’nda Manchester City’ye karşı oynanan maçta kaydetti (3-5).

Brobbey, Hollanda millî takımıyla Almanya’ya karşı oynadığı Uluslar Ligi maçında (1-1) yaşadığı hamstring sakatlığının ardından iyileşme sürecinin son aşamasında.

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