Sumudica'dan Konyaspor taraftarını öfkelendiren hareket

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor maçının ardından tribünlere yaptığı hareketle tepki çekti.

Süper Lig'in 14. haftasında ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona ererken tribünlerin konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica'ya tepkisi vardı.

Rumen teknik adam maçın ardından Konyaspor tribünlerine dönerek eliyle düşme işareti yaptı. Bu hareket tribünlerden tepki çekti.

Haberin devamı aşağıda

Konyaspor resmi twitter hesabı da yaptığı açıklamada; "Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise bu hareketi üzerine gelen soruya Sumudica şu cevabı verdi:

"Kenarda yaşadıklarımı yaşasan sen de yaparsın. Bana yaptıkları hareketi gördünüz mü? Aileme, bana hakaret edemezler."