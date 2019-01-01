Şumudica: Andone sahaya ruhunu koyan bir oyuncu

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Şumudica, Florin Andone’nin Galatasaray’da işinin zor olduğunu söyledi.

Gaziantep’in Rumen hocası Marius Şumudica, ’da forma giyen vatandaşı Florin Andone hakkında ülke basınına konuştu.

Galatasaray’ın iyi bir dönemden geçmediğini söyleyen Şumudica, “10 puanları var. Bizden 1 puan gerideler. Üstelik Galatasaray’da beklentiler yüksektir” dedi.

Andone’nin iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Şumudica, “Andone gerçekten iyi. O sahada ruhunu ortaya koyan bir oyuncu. Ama şu sıralar gol atamıyor. Galatasaray’da zor bir rekabetin içinde. ’de işi zor” ifadelerini kullandı.

Sezon başında İngiliz ekibi ’dan kiralanan Andone, biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere üç kez Galatasaray forması giyerken sahada kaldığı 196 dakikada golle tanışamadı.

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Kariyerinin büyük kısmını İspanya’da geçiren 26 yaşındaki forvet 2018 yazında Deportivo’dan Brighton’a 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Andone geçtiğimiz sezon bu takımın formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 5 gol atmıştı.