Sumudica: Andone, Galatasaray'da zorlanacak

Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın Florin Andone transferini değerlendirirken Türk futboluna ilişkin açıklama yaptı.

Süper Lig'e 2019-20 sezonunda yükselen ekipler arasında olan 'in teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki Rumen teknik adam, Pro X'e verdiği röportajında Türk futbolu üzerine yorumlar yaparken 'ın yeni transferi Florin Andone'a da değindi.

"Saygısızlık etmek istemem; ama Galatasaray dediğiniz zaman ne ile ne de Andone'un oynadığı yer ile kıyaslama yapamazsınız. Radamel Falcao'nun imza törenini gördünüz, 30 bin kişi vardı. Böylesini hayatım boyunca görmemiştim. ile oynadığımda tribündeki herkes aynı giyinmişti ve aynı şekilde tezahürat yapıyorlardı. 10 metre önümdeki defans oyuncusuna sesimi duyuramadım bile. Eğer ile bizi kıyaslayacaksanız 3. liglerini göz önünde bulundurmanız gerek."

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"Andone için Galatasaray'da oynamak zor olacak. Çünkü Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarının yanı sıra ligde ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek."

"Türk taraftarlar elimi öptü"

Tecrübeli çalıştırıcı, Romanya ile Türkiye'deki futbol taraftarları arasında bir karşılaştırma yaptı ve şunları dile getirdi:

"Saygı çerçevesinde söylüyorum ki Romanya taraftarları sonuç odaklı. 2 çeşit taraftar var: Ailesi ile stadyuma gelenler ve rakibe küfretmek için gelenler. Holiganlarımız yok. Takımı iten ve oyuna yön veren taraftarları gelin de bir görün. Türk taraftarlar çok tutkulu! Beni sokakta görüp durdurdular ve elimi öptüler. Bir an korktum, cüzdanımı çalmaya çalışacaklar sandım. Sonra yaptıklarını görünce bundan utandım. Türkiye'de her maça 40 bin taraftarla çıkıyorsunuz ve kendinizi gerçek bir teknik direktör gibi hissediyorsunuz. Romanya'da bu durum değişmeli, oldukça geride kaldık."