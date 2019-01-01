Sumudica: 3 puanı hak etmedik!

Ankaragücü'nü 2-1 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, galibiyeti hake etmediklerini itiraf etti.

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK deplasmanda ANkaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, aldıkları 3 puanı hak etmediklerini dile getirdi.

Rumen teknik direktör, şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli üç puan kazandık. Üç puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Rakibe göre fiziksel olarak iyi değildik. Hafta ortasında kupa maçı oynadık.Takımı güncelleyemedik. Sakat ve cezalı oyuncularımız çoktu. Yeterli derinliğe sahip değiliz. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız golle kazandık ve 15 puana ulaştık. Biraz daha rahatladık."