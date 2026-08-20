Tunuslu millî futbolcu Ellyes Skhiri, basında yer alan haberlere göre, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile orta saha oyuncusunun transferi konusunda tam bir anlaşmaya varılmasının ardından eski kulübüne dönmeye yaklaştı.

"Sky" ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg'e göre Skhiri, yine Bundesliga'da mücadele eden Köln'e dönmeyi kabul etti.

Anlaşmanın bedeli, bonuslarla birlikte 1 milyon avro olarak belirlenirken oyuncu bugün perşembe günü sağlık kontrolünden geçiyor; yeni kulübüyle 2028 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeyi ise yarın cuma günü imzalayacak.

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Skhiri'nin Köln'e dönüşü, kulüpten ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra gerçekleşiyor; oyuncu 2019 ile 2023 yılları arasında bu formayı giymiş, bonservissiz olarak Eintracht Frankfurt'a katılmadan önce 118 maça çıkıp 17 gol kaydetmişti.

Frankfurt, bu yaz Tunuslu oyuncunun takım planlamasının dışında kalmasının ardından ayrılığının önünü açmıştı.

Skhiri'nin, Alman liginde 200'den fazla maça çıkmış olmasından gelen tecrübesi sayesinde Köln için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor; ayrıca Tunus Millî Takımı ile de büyük bir uluslararası tecrübeye sahip.

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