Sufyan Rahimi, Dünya Kupası'ndaki tarihi anı hakkında yorumda bulundu

Sofyan Rahimi, grup aşamasının üçüncü ve son turunda “Atlas Aslanları”nın Haiti’yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Fas milli takım formasıyla ilk golünü atarak 2026 Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Rahimi’nin golü Fas’a sadece üç puan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda 32’li turlara yükselmenin anahtarı oldu; milli takım, gol farkıyla lider Brezilya’nın ardından üçüncü grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas adına golleri 39. dakikada Aşraf Hakimi, 45+1. dakikada İsmail Sebari, 78. dakikada Sufyan Rahimi ve 89. dakikada Jassim Yasin kaydetti.

70. dakikada oyuna yedek olarak giren Rahimi ve Jassim, gol atarak üç puanı garantiledi.

İstatistik ağı "Opta", Fas'ın bir Dünya Kupası maçında gol atan iki yedek oyuncuya sahip ilk Afrika milli takımı olduğunu belirtti.

Fas milli takımının forveti, bu başarıdan duyduğu büyük sevinci resmi Facebook sayfası üzerinden dile getirerek şöyle yazdı: “Dünya Kupası’ndaki ilk golümü attığım için çok mutluyum, en önemlisi de milli takımımızın galibiyetine katkıda bulunmuş olmam.”

Rahimi, taraftarlara yönelik bir mesaj ekleyerek şunları söyledi: “Sevginiz ve sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Gönderisini, bir sonraki tura yönelik kararlı bir mesajla sonlandırdı: “Şimdi önümüze bakma ve 32'li tur maçına odaklanma zamanı... Daima Fas.”

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