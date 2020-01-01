Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik

TFF, 12 Haziran'da başlayacak olan sezonun kalan bölümünde oynanacak maçların saatlerinde değişikliğe gitti.

Futbol Federasyonu, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Süper Lig'de daha önceden 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

Ligde ilk 5 haftanın maç programı şöyle:

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27. HAFTA

12 Haziran Cuma

21:00 | -

21:00 | -

13 Haziran Cumartesi

18:30 | -

21:00 | Beşiktaş -

21:00 | -

14 Haziran Pazar

18:30 | -

21:00 | Gaziantep FK - Ankaragücü

21:00 | Çaykur Rizespor -

15 Haziran Pazartesi

21:00 | -

28. HAFTA

19 Haziran Cuma

21:00 | Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

18:30 | Kayserispor - Gençlerbirliği

21:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe

21:00 | Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

18:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe

21:00 | Konyaspor - Sivasspor

21:00 | Galatasaray - Gaziantep FK

21 Haziran Pazartesi

21:00 | Antalyaspor - Rizespor

21:00 | Alanyaspor - Trabzonspor

29. HAFTA

26 Haziran Cuma

21:00 | Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

18:30 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21:00 | Göztepe - Alanyaspor

21:00 | Trabzonspor - Ankaragücü

28 Haziran Pazar

18:30 | Sivasspor - Kayserispor

21:00 | Çaykur Rizespor - Denizlispor

21:00 | Gaziantep FK - Antalyaspor

21:00 | Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21:00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30. HAFTA

3 Temmuz Cuma

21:00 | Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi

18:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

18:30 | Ankaragücü - Alanyaspor

21:00 | Antalyaspor - Başakşehir

21:00 | Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

18:30 | Kasımpaşa - Sivasspor

21:00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

21:00 | Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21:00 | Kayserispor - Beşiktaş

31. HAFTA

7 Temmuz Salı

18:30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21:00 | Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba

18:30 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

18:30 | Trabzonspor - Antalyaspor

21:00 | Göztepe - Ankaragücü

21:00 | Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe

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18:30 | Çaykur Rizespor - Kayserispor

21:00 | Beşiktaş - Kasımpaşa

21:00 | Gaziantep FK - Konyaspor