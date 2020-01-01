Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Süper Lig'de daha önceden 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.
Ligde ilk 5 haftanın maç programı şöyle:
27. HAFTA
12 Haziran Cuma
21:00 | Fenerbahçe - Kayserispor
21:00 | Göztepe - Trabzonspor
13 Haziran Cumartesi
18:30 | Başakşehir - Alanyaspor
21:00 | Beşiktaş - Antalyaspor
21:00 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
14 Haziran Pazar
18:30 | Gençlerbirliği - Konyaspor
21:00 | Gaziantep FK - Ankaragücü
21:00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21:00 | Sivasspor - Denizlispor
28. HAFTA
19 Haziran Cuma
21:00 | Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
18:30 | Kayserispor - Gençlerbirliği
21:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
21:00 | Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
18:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
21:00 | Konyaspor - Sivasspor
21:00 | Galatasaray - Gaziantep FK
21 Haziran Pazartesi
21:00 | Antalyaspor - Rizespor
21:00 | Alanyaspor - Trabzonspor
29. HAFTA
26 Haziran Cuma
21:00 | Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
18:30 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21:00 | Göztepe - Alanyaspor
21:00 | Trabzonspor - Ankaragücü
28 Haziran Pazar
18:30 | Sivasspor - Kayserispor
21:00 | Çaykur Rizespor - Denizlispor
21:00 | Gaziantep FK - Antalyaspor
21:00 | Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21:00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. HAFTA
3 Temmuz Cuma
21:00 | Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
18:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
18:30 | Ankaragücü - Alanyaspor
21:00 | Antalyaspor - Başakşehir
21:00 | Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
18:30 | Kasımpaşa - Sivasspor
21:00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
21:00 | Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21:00 | Kayserispor - Beşiktaş
31. HAFTA
7 Temmuz Salı
18:30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21:00 | Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
18:30 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
18:30 | Trabzonspor - Antalyaspor
21:00 | Göztepe - Ankaragücü
21:00 | Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
18:30 | Çaykur Rizespor - Kayserispor
21:00 | Beşiktaş - Kasımpaşa
21:00 | Gaziantep FK - Konyaspor