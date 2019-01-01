Süper Lig'in ilk kadın başkanı Kayserispor'dan

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Kayserispor'dan

Süper Lig'de ilk defa bir kadın yönetici başkanlık koltuğuna oturuyor.

'dan yapılan açıklamaya göre daha önce başkanlık için adaylığını koyacağını açıklayan Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı kulübün başına geçecek.

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Sarı kırmızılı kulüpten açıklamada başkanlık değişikliği şöyle duyuruldu:

"Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir.

Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz"