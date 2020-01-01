Süper Lig'in ikinci devresinde namağlup iki takım kaldı

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 'nin deplasmanda Hes Kablo 'a 1-0 yenilmesiyle, ikinci devre yoluna namağlup devam eden 2 takım kaldı.

Ligin 7 haftası geride kalan ikinci devresinde, puan kaybı bulunmayan ile 1 maçı eksik , yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Galatasaray'ın 21 puana ulaştığı ikinci yarıda, Trabzonspor ile Medipol 16'şar, 12, Göztepe ile Demir Grup 11 puan topladı.

Daha fazla takım

Trabzonspor maçı ertelenen BtcTurk , ikinci yarı oynadığı 6 maçta da puan alamazken, aynı dönemde 1 müsabakası eksik Çaykur Rizespor 4, ve Yukatel ise 5'er puana kazanabildi.

6 takımın sıralamadaki yeri değişmedi

Ligde 24. haftayı 5. geçen Beşiktaş, 6. durumdaki Aytemiz , 9. Gaziantep FK, 15. İttifak Holding , 17. MKE Ankaragücü ve 18. Hes Kablo Kayserispor'un, ilk yarı bitimine göre sıralamadaki yeri değişmedi.

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Galatasaray ve Antalyaspor'un ilk devreye göre 4 basamak ilerlediği ligde, Göztepe ile 2, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor 1 sıra yükseldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ilk yarı sonuna göre 5 basamak geriye düşerken, Demir Grup Sivasspor ile 3, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise 2 sıra geriledi.

Süper Lig'de, konuk takımın hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. haftadaki Göztepe - Çaykur Rizespor karşılaşması 17 Mart Salı günü, Elazığ merkezli deprem sebebiyle ertelenen 19. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor müsabakası ise 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.