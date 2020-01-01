Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı, gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.

forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de 2019-20 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Sezon başında iki yıllığına 'dan kiralanan Norveçli oyuncu, ligde çıktığı 34 maçta 24 gole imza attı.

Haberin devamı aşağıda

Bu sezon çıktığı 48 resmi maçta ise 32 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Daha fazla takım

Gol krallığı yarışında Sörloth'un en yakın takipçisi ise 22 golle 'un deneyimli isimi Papiss Cisse oldu.