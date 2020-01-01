Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth
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Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de 2019-20 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
Sezon başında iki yıllığına Crystal Palace'dan kiralanan Norveçli oyuncu, ligde çıktığı 34 maçta 24 gole imza attı.
Bu sezon çıktığı 48 resmi maçta ise 32 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.
Gol krallığı yarışında Sörloth'un en yakın takipçisi ise 22 golle Alanyaspor'un deneyimli isimi Papiss Cisse oldu.
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|24
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|22
|Adis Jahovic
|Antalyaspor
|17
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|15
|Bogdan Stancu
|Gençlerbirliği
|14
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|13
|Mustapha Yatabare
|Sivasspor
|13
|Edin Visca
|Başakşehir
|12
|Demba Ba
|Başakşehir
|12
|Enzo Crivelli
|Başakşehir
|11
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|11
|Mame Thiam
|Kasımpaşa
|11