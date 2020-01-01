Süper Lig

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth

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Alexander Sorloth Trabzonspor
AA
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı, gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.

Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de 2019-20 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. 

Sezon başında iki yıllığına Crystal Palace'dan kiralanan Norveçli oyuncu, ligde çıktığı 34 maçta 24 gole imza attı. 

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Bu sezon çıktığı 48 resmi maçta ise 32 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. 

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    Gol krallığı yarışında Sörloth'un en yakın takipçisi ise 22 golle Alanyaspor'un deneyimli isimi Papiss Cisse oldu.

    OYUNCU TAKIM GOL
    Alexander Sörloth Trabzonspor 24
    Papiss Cisse Alanyaspor 22
    Adis Jahovic Antalyaspor 17
    Vedat Muriqi Fenerbahçe 15
    Bogdan Stancu Gençlerbirliği 14
    Burak Yılmaz Beşiktaş 13
    Mustapha Yatabare Sivasspor 13
    Edin Visca Başakşehir 12
    Demba Ba Başakşehir 12
    Enzo Crivelli Başakşehir 11
    Anthony Nwakaeme Trabzonspor 11
    Mame Thiam Kasımpaşa 11

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