Süper Lig'in eski hakemi meslektaşını dövdü

Süper Lig'de yönettiği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında gösterdiği kartlarla FIFA kokartı elinden alınan Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı.

Bir dönem Süper Lig'de maç yöneten ancak daha sonra FIFA kokartı elinden alınan Deniz Ateş Bitnel meslektaşına saldırdı.

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Elit Master Lig'de Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumruklayarak yere düşürdü.

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Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

Süper Lig'de yönettiği - karşılaşmasından sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan Bitnel, aynı zamanda Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile de gündemde oldukça yer almıştı.