Süper Lig'in en uzun galibiyet serileri

Sezonun son bölümüne girilirken yakalanan galibiyet serileri hem şampiyonluk yarışındaki takımlar için kritik öneme sahip.

Hal böyleyken biz de sizler için Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serilerini araştırdık.

Şampiyonluk yarışındaki takımlar, yakaladıkları galibiyet serileriyle sezona damgalarını vurmuş durumdalar. , geçtiğimiz hafta ’ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı ve sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Bu sezonun ikinci en uzun galibiyet serisi ise şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan ’a ait. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sezonun ilk yarısında art arda aldıkları 7 galibiyetle kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı ve şampiyonluk yarışına dahil oldu. Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serileri ise şöyle;

Daha fazla takım

7 –

Başakşehir, 2015/2016 sezonunun son 3 haftası ve 2016/2017 sezonunun ilk 4 haftası olmak üzere üst üste 7 galibiyet aldı. Bu süreçte 12 gol atan Abdullah Avcı’nın öğrencileri kalesinde ise 3 gol gördü.

8 – Feriköy

Bugünlerde İstanbul Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Feriköy, 1959/1960 sezonunda art arda 8 maç kazanmayı başardı. Gündüz Kılıç yönetimindeki Feriköy, bu 8 maçta 15 gol atarken kalesinde 3 gole izin verdi.

9 –

Ligde şampiyonluk yaşayan 5. takım olan Bursaspor, aynı zamanda 9 maçlık galibiyet serisiyle lig tarihindeki en uzun 5. galibiyet serisinin de sahibi. Şampiyon olarak tamamladığı 2009/2010 sezonundaki son 3 maçı kazanan Bursaspor, takip eden sezonun ilk 6 maçını da kazanarak 9 maçlık galibiyet serisine ulaştı. O dönem Ertuğrul Sağlam’ın çalıştırdığı ekip, 9 maçta 18 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

11 –

Ziya Doğan yönetimindeki Trabzonspor 2003/2004 sezonunda üst üste 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı. 9 maçta 24 gol atıp 6 gol yiyen Trabzonspor, sezonu şampiyon ’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

12 – Galatasaray & Fenerbahçe

12 maçlık galibiyet serisine sahip iki takım var. Galatasaray 1987/1988 sezonunun sonunda ve 1988/1989 sezonunun başında Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanmayı başardı. Sarı kırmızılılar bu dönemde 38 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

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12 maçlık galibiyet serisine sahip diğer takım ise Fenerbahçe. Christoph Daum yönetiminde 2005/2006 sezonuna 2 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 12 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 30 gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler, rakiplerine 11 gol izni verdi.

13 – Beşiktaş

Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisinin sahibi Beşiktaş. 1959/1960 sezonunda Andrea Kutik yönetiminde üst üste 13 maç kazanan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. 13 maçlık seride 25 gol atan ekip, kalesinde sadece 2 gol gördü.