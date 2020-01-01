Süper Lig'in en şutör 20 oyuncusu
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Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Bu sezon 21 takımın çekişmesine sahne olan ligde gözler tabii ki gollerde. Golün de gelişimi elbetteki şutlarda...
Ligin en çok şut atan oyuncusu olan Demba Ba buna karşın henüz rakip fileleri havalandıramadı. Turuncu-lacivertliler ayrıca Edin Visca ve Aleksic'i de en çok şut atanlar listesine sokmayı başardı.
Listede dikkat çeken takım ise Alanyaspor. Aynı zamanda ligin en golcü takımı olan Alanyaspor'dan 4 isim kadroya girdi. Ayrıca Kasımpaşa da listeye soktuğu 4 isimle dikkat çekiyor.
İşte Süper Lig'in en çok şut çeken 20 oyuncusu;
|Oyuncu
|Takım
|Şut
|Gol
|Demba Ba
|Başakşehir
|24
|0
|Edin Visca
|Başakşehir
|23
|3
|Hugo Rodalleda
|Denizlispor
|22
|1
|Adam Bareiro
|Alanyaspor
|21
|3
|Fernando Boldrin
|Rizespor
|20
|1
|Davidson
|Alanyaspor
|19
|6
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|19
|5
|Arvydas Novikovas
|BB Erzurumspor
|18
|4
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|18
|3
|Cyle Larin
|Beşiktaş
|17
|4
|Yusuf Erdoğan
|Kasımpaşa
|17
|2
|Danijel Aleksic
|Başakşehir
|17
|1
|Max-Alain Gradel
|Sivasspor
|16
|2
|Aytaç Kara
|Kasımpaşa
|16
|1
|Haris Hayradinovic
|Kasımpaşa
|16
|0
|Khouma Babacar
|Alanyaspor
|15
|2
|Anastasios Bakasetas
|Alanyaspor
|15
|1
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|15
|0
|Fode Koita
|Kasımpaşa
|14
|2
|Adem Büyük
|Y.Malatyaspor
|14
|2