Süper Lig'in en şutör 20 oyuncusu

Ligin en çok gol atan ekibi olan Alanyaspor ile Kasımpaşa, en çok şut çekenler listesine 4'er oyuncu sokmayı başardı.

Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Bu sezon 21 takımın çekişmesine sahne olan ligde gözler tabii ki gollerde. Golün de gelişimi elbetteki şutlarda...

Ligin en çok şut atan oyuncusu olan Demba Ba buna karşın henüz rakip fileleri havalandıramadı. Turuncu-lacivertliler ayrıca Edin Visca ve Aleksic'i de en çok şut atanlar listesine sokmayı başardı.

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Listede dikkat çeken takım ise . Aynı zamanda ligin en golcü takımı olan Alanyaspor'dan 4 isim kadroya girdi. Ayrıca da listeye soktuğu 4 isimle dikkat çekiyor.

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İşte Süper Lig'in en çok şut çeken 20 oyuncusu;

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