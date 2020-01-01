Süper Lig

Süper Lig'in en şutör 20 oyuncusu

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demba ba basaksehir 08112020
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Ligin en çok gol atan ekibi olan Alanyaspor ile Kasımpaşa, en çok şut çekenler listesine 4'er oyuncu sokmayı başardı.

Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Bu sezon 21 takımın çekişmesine sahne olan ligde gözler tabii ki gollerde. Golün de gelişimi elbetteki şutlarda...

Ligin en çok şut atan oyuncusu olan Demba Ba buna karşın henüz rakip fileleri havalandıramadı. Turuncu-lacivertliler ayrıca Edin Visca ve Aleksic'i de en çok şut atanlar listesine sokmayı başardı.

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Listede dikkat çeken takım ise Alanyaspor. Aynı zamanda ligin en golcü takımı olan Alanyaspor'dan 4 isim kadroya girdi. Ayrıca Kasımpaşa da listeye soktuğu 4 isimle dikkat çekiyor. 

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    İşte Süper Lig'in en çok şut çeken 20 oyuncusu;

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    Oyuncu Takım Şut Gol
    Demba Ba Başakşehir 24 0
    Edin Visca Başakşehir 23 3
    Hugo Rodalleda Denizlispor 22 1
    Adam Bareiro Alanyaspor 21 3
    Fernando Boldrin Rizespor 20 1
    Davidson Alanyaspor 19 6
    Radamel Falcao Galatasaray 19 5
    Arvydas Novikovas BB Erzurumspor 18 4
    Anthony Nwakaeme Trabzonspor 18 3
    Cyle Larin Beşiktaş 17 4
    Yusuf Erdoğan Kasımpaşa 17 2
    Danijel Aleksic Başakşehir 17 1
    Max-Alain Gradel Sivasspor 16 2
    Aytaç Kara Kasımpaşa 16 1
    Haris Hayradinovic Kasımpaşa 16 0
    Khouma Babacar Alanyaspor 15 2
    Anastasios Bakasetas Alanyaspor 15 1
    Luiz Gustavo Fenerbahçe 15 0
    Fode Koita Kasımpaşa 14 2
    Adem Büyük Y.Malatyaspor 14 2

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