Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri

Ligin geride kalan 8 haftasında en iyi performans gösteren kalecilerini derliyoruz...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Hes Kablo 'dan Silviu Lung oldu.

Rumen file bekçisinin en yakın takipçisi Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç olurken, 'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ise üçüncü sırada yer alıyor.

OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok kurtarış yapan kaleciler şöyle:

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