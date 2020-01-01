Süper Lig

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri

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Silviu Lung
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Ligin geride kalan 8 haftasında en iyi performans gösteren kalecilerini derliyoruz...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Hes Kablo Kayserispor'dan Silviu Lung oldu. 

Rumen file bekçisinin en yakın takipçisi Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç olurken, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ise üçüncü sırada yer alıyor. 

OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok kurtarış yapan kaleciler şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM KURTARIŞ KURTARIŞ (%)
    Silviu Lung Kayserispor 33 76.7
    Günay Güvenç Gaziantep FK 27 71.1
    Uğurcan Çakır Trabzonspor 26 64.1
    Gökhan Akkan Rizespor 25 75.8
    Emiliano Viviano Karagümrük 24 75.0
    Munir Mohamedi Hatayspor 24 77.4
    Ruud Boffin Antalyaspor 23 65.7
    Kristoffer Nordfeldt Gençlerbirliği 23 71.9
    Mert Günok Başakşehir 21 70.0
    Fatih Öztürk Galatasaray 20 83.3
    Altay Bayındır Fenerbahçe 20 71.4

     

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