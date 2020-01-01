Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Hes Kablo Kayserispor'dan Silviu Lung oldu.
Rumen file bekçisinin en yakın takipçisi Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç olurken, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ise üçüncü sırada yer alıyor.
OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok kurtarış yapan kaleciler şöyle:
|OYUNCU
|TAKIM
|KURTARIŞ
|KURTARIŞ (%)
|Silviu Lung
|Kayserispor
|33
|76.7
|Günay Güvenç
|Gaziantep FK
|27
|71.1
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|26
|64.1
|Gökhan Akkan
|Rizespor
|25
|75.8
|Emiliano Viviano
|Karagümrük
|24
|75.0
|Munir Mohamedi
|Hatayspor
|24
|77.4
|Ruud Boffin
|Antalyaspor
|23
|65.7
|Kristoffer Nordfeldt
|Gençlerbirliği
|23
|71.9
|Mert Günok
|Başakşehir
|21
|70.0
|Fatih Öztürk
|Galatasaray
|20
|83.3
|Altay Bayındır
|Fenerbahçe
|20
|71.4