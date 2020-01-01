Süper Lig'in 33. hafta programında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

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18 Temmuz Cumartesi:

21.00 -

21.00 Gaziantep FK-

19 Temmuz Pazar:

21.00 -İttifak Holding

21.00 Medipol -Hes Kablo

21.00 Aytemiz -Yukatel

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk

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21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV

21.00 Demir Grup -

21.00 Beşiktaş-