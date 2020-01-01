Süper Lig

Süper Lig'in 33. hafta programında değişiklik

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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

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    18 Temmuz Cumartesi:

    21.00 Galatasaray-Göztepe

    21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

    19 Temmuz Pazar: 

    21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

    21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

    21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

    21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

    Haberin devamı aşağıda

    21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

    21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

    21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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