Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu
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Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları sonucunda Ankaragücü'nün ardından lige veda eden takımlar da belli oldu.
Sahasında ağırladığı Gaziantep FK karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 16. sırada, Trabzonspor'u ağırlayan Hes Kablo Kayserispor da rakibine 2-1'lik skorla boyun eğerek 32 puanla 18. sırada sezonu tamamladı.
Bu sonuçların ardından 2019-20 sezonunda Süper Lig'e veda eden takımlar Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.
2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan takımlar ise Hatayspor ve BB Erzurumspor olmuştu.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım, play-off maçları sonucu belli olacak.