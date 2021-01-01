Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 10'a ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasıyla ligde 21 takım mücadele ederken, şu ana kadar bu ekiplerin 10'u sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Süper Lig'de şimdiye dek teknik direktörlük değişikliğine giden takımlar , , Ankaragücü, , , , , , Gaziantep FK ve oldu.

Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nde Fuat Çapa'nın yerine Mustafa Dalcı ve Trabzonspor'da Eddie Newton'nun yerine Abdullah Avcı teknik direktörlüğe getirildi.

Dört takım, ikişer kez teknik direktör değiştirdi

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 takım, ikişer kez teknik direktörlük değişikliğine gitti.

Bu sezon BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal, Kayserispor'da Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, İrfan Buz ve Fuat Çapa, Denizlispor'da ise Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak teknik direktörlük koltuğunda oturdu.

Bu hafta iki takım teknik direktörleriyle yollarını ayırdı

Süper Lig'in 18. haftasında oynadıkları maçların ardından iki takım, teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati geçen ve ligin üst sıralarında yer alan Gaziantep FK, yeni sözleşme konusunda yaşanılan sorun nedeniyle Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı.

Süper Lig'de görev alan teknik direktörler

Süper Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şunlar:

: Çağdaş Atan

: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Sergen Yalçın

BB Erzurumspor: Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal

Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas

: Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük: Şenol Can

: Erol Bulut

Antalyaspor: Tamer Tuna, Ersun Yanal

: Fatih Terim

Gaziantep FK: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Mert Nobre, Mustafa Kaplan

Göztepe: İlhan Palut

Kayserispor: Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu

: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak, İrfan Buz, Fuat Çapa

: Okan Buruk

Ankaragücü: Fuat Çapa, Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Eddie Newton, Abdullah Avcı

: Hamza Hamzaoğlu

Denizlispor: Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak