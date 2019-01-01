Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, ve Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup 'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

temsilcilerinden Birevim 'un masörü Vahit Ünal ile Kulübünün idarecisi Mehmet Davarcı'nın, iki takım arasındaki maçtan sonra çıkan olaylarda saldırıları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Baltok ile Ümraniyespor'un talimatlara aykırı hareket, 'un saha olayları, ve 'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline verildiği aktarıldı.