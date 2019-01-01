Süper Lig'den 3 isim Bosna Hersek Milli Takımı'nda

Bosna Hersek'in açıklanan aday kadrosunda Süper Lig'den Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic de kadroya davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 23 Mart'ta Ermenistan ve 26 Mart'ta Yunanistan ile sahasında oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kadroya Süper Lig'den Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic de davet edildi.

Aday kadronun tamamı şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag), Darko Todorovic (Red Bull Salzburg)

Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Dynamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Stjepan Loncar (Rijeka).

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Kenan Kodro (Athletic Bilbao), Elvir Koljic (Universitatea Craiova).

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 18 Mart'ta başkent Saraybosna'da hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan ve Yunanistan'ın yanı sıra Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele edecek.