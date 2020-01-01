Süper Lig'deki şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

Ezeli rakibi 'yi 21 yıl sonra yenen ve ligde üst üste yedinci galibiyetini alan ve liderliğe yükselen 'in oranları düştü.

ise eksik maçını kazanması durumunda lider olma ihtimali de göz önünde bulundurularak favori konumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yarışta gerilerde kaldı.

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Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranları ise şu şekilde belirlendi:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.25

Başakşehir 3.75

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: 7.50

Fenerbahçe: 10.00

Beşiktaş: 25.00