Süper Lig

Süper Lig'de yerli antrenör egemenliği devam ediyor

Burak Özdemir
Son güncelleme
Yorum (0)
GFX: Sergen Yalcin, Emre Belozoglu, Fatih Terim
Getty
Spor Toto Süper Lig'de 2006/2007 sezonundan beri yabancı teknik adamlar şampiyonluk yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın 2020/2021 sezonunun şampiyon tamamlayacak takım belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan puana girdiği son haftada iki puan geride yer alan Fenerbahçe'nin de matematiksel olarak iddiası devam ediyor.

Üç takımın teknik direktörlerinin yerli olması, Süper Lig'deki yerli antrenör egemenliğinin devamı anlamına geliyor.

Son yabancı şampiyon hoca Zico

Süper Lig'de en son 2006/2007 sezonunda Fenetbahçe, yabancı antrenör ile şampiyonluk yaşamıştı. Brezilyalı çalıştırıcı Zico'dan sonra, Süper Lig'de hiçbir yabancı antrenör sezonu şampiyon tamamlayamadı.

SEZON TAKIM TEKNİK DİREKTÖR ÜLKESİ
2006/2007 Fenerbahçe Arthur Zico Brezilya
2007/2008 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008/2009 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009/2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010/2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011/2012 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012/2013 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013/2014 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014/2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015/2016 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016/2017 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017/2018 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018/2019 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019/2020 Başakşehir FK Okan Buruk Türkiye
 

2006/2007 sezonundan önceki beş sezon da da yine Türk olmayan antrenörler şampiyonluklar yaşamıştı.

Editörün Seçtikleri

Sarı lacivertlilerin Zico ile yaşadığı zaferin öncesinde Galatasaray, Eric Gerets ile, ondan önce Fenerbahçe iki sezon üst üste Daum ile ve iki sezon üst üste Mircea Lucescu Galatasaray ve Beşiktaş ile kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Kapat