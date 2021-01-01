Süper Lig'de yerli antrenör egemenliği devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 2006/2007 sezonundan beri yabancı teknik adamlar şampiyonluk yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın 2020/2021 sezonunun şampiyon tamamlayacak takım belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan puana girdiği son haftada iki puan geride yer alan Fenerbahçe'nin de matematiksel olarak iddiası devam ediyor.

Üç takımın teknik direktörlerinin yerli olması, Süper Lig'deki yerli antrenör egemenliğinin devamı anlamına geliyor.

Son yabancı şampiyon hoca Zico

Süper Lig'de en son 2006/2007 sezonunda Fenetbahçe, yabancı antrenör ile şampiyonluk yaşamıştı. Brezilyalı çalıştırıcı Zico'dan sonra, Süper Lig'de hiçbir yabancı antrenör sezonu şampiyon tamamlayamadı.

SEZON TAKIM TEKNİK DİREKTÖR ÜLKESİ 2006/2007 Fenerbahçe Arthur Zico Brezilya 2007/2008 Galatasaray Cevat Güler Türkiye 2008/2009 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009/2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye 2010/2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2011/2012 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2012/2013 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2013/2014 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye 2014/2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye 2015/2016 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2016/2017 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2017/2018 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2018/2019 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019/2020 Başakşehir FK Okan Buruk Türkiye

2006/2007 sezonundan önceki beş sezon da da yine Türk olmayan antrenörler şampiyonluklar yaşamıştı.

Sarı lacivertlilerin Zico ile yaşadığı zaferin öncesinde Galatasaray, Eric Gerets ile, ondan önce Fenerbahçe iki sezon üst üste Daum ile ve iki sezon üst üste Mircea Lucescu Galatasaray ve Beşiktaş ile kupayı kazanma başarısı göstermişti.