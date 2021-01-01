Süper Lig'de yerli antrenör egemenliği devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'de yarın 2020/2021 sezonunun şampiyon tamamlayacak takım belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan puana girdiği son haftada iki puan geride yer alan Fenerbahçe'nin de matematiksel olarak iddiası devam ediyor.
Üç takımın teknik direktörlerinin yerli olması, Süper Lig'deki yerli antrenör egemenliğinin devamı anlamına geliyor.
Son yabancı şampiyon hoca Zico
Süper Lig'de en son 2006/2007 sezonunda Fenetbahçe, yabancı antrenör ile şampiyonluk yaşamıştı. Brezilyalı çalıştırıcı Zico'dan sonra, Süper Lig'de hiçbir yabancı antrenör sezonu şampiyon tamamlayamadı.
|SEZON
|TAKIM
|TEKNİK DİREKTÖR
|ÜLKESİ
|2006/2007
|Fenerbahçe
|Arthur Zico
|Brezilya
|2007/2008
|Galatasaray
|Cevat Güler
|Türkiye
|2008/2009
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009/2010
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Türkiye
|2010/2011
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2011/2012
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2012/2013
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2013/2014
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Türkiye
|2014/2015
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015/2016
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2016/2017
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2017/2018
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2018/2019
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019/2020
|Başakşehir FK
|Okan Buruk
|Türkiye
2006/2007 sezonundan önceki beş sezon da da yine Türk olmayan antrenörler şampiyonluklar yaşamıştı.
Sarı lacivertlilerin Zico ile yaşadığı zaferin öncesinde Galatasaray, Eric Gerets ile, ondan önce Fenerbahçe iki sezon üst üste Daum ile ve iki sezon üst üste Mircea Lucescu Galatasaray ve Beşiktaş ile kupayı kazanma başarısı göstermişti.