Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna sayılı günler kala takımların stadyumlarındaki hazırlıklar da tamamlandı.

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 62. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezon, 14 Ağustos Cuma günü Yukatel ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 statta oynayacak. ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda lig müsabakaları 12 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 5, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Gaziantep ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 482 bin 566 olacak.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı geliyor.

Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.

'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor.

'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak.

Bu yılın başında hizmete giren Ankara'daki Eryaman Stadı ile İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve 3. İstanbul Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Denizli'deki Atatürk Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.128 2011 Antalya 32.537 2015 Beşiktaş Vodafone Park 41.188 2016 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009 Demir Grup Yeni 4 Eylül 27.532 2016 Fenerbahçe Ülker 47.834 2006 Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011 Kalyon 33.502 2017 Gençlerbirliği Ankara Eryaman 22.000 2019 Göztepe Bornova Aziz Kocaoğlu 9.138 2016 İstikbal Mobilya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009 Kasımpaşa Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010 Konya Büyükşehir Belediye 42.000 2014 Medipol Başakşehir 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014 MKE Ankaragücü Ankara Eryaman 22.000 2019 Trabzonspor Medical Park 40.782 2016 Yeni Malatya 25.745 2017 Yukatel Denizlispor Denizli Atatürk 18.749 2019

Not: Stat kapasitelerinde Futbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.