Süper Lig'de sezonun ilk derbisini Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

13 Eylül Pazar günü oynanacak - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

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11 Eylül Cuma:

Çaykur Rizespor - | Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi:

Fatih Karagümrük - | Abdülkadir Bitigen

- | Ali Palabıyık

- Gaziantep FK | Bahattin Şimşek

- | Tugay Kaan Numanoğlu

13 Eylül Pazar:

MKE Ankaragücü - | Burak Şeker

- | Yaşar Kemal Uğurlu

- | Yasin Kol

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Trabzonspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

14 Eylül Pazartesi:

- | Mete Kalkavan