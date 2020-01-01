Süper Lig

Süper Lig'de sezonun ilk derbisini Ali Şansalan yönetecek

Goal
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Ali Sansalan
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

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    11 Eylül Cuma:

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler

    12 Eylül Cumartesi:

    Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | Abdülkadir Bitigen

    Sivasspor - Alanyaspor | Ali Palabıyık

    Galatasaray - Gaziantep FK | Bahattin Şimşek

    Göztepe - Denizlispor | Tugay Kaan Numanoğlu

    13 Eylül Pazar:

    MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor | Burak Şeker

    Kayserispor - Kasımpaşa | Yaşar Kemal Uğurlu

    Antalyaspor - Gençlerbirliği | Yasin Kol

    Haberin devamı aşağıda

    Trabzonspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

    14 Eylül Pazartesi: 

    Hatayspor - Başakşehir | Mete Kalkavan

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