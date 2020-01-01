Süper Lig'de sezonun ilk derbisini Ali Şansalan yönetecek
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Eylül Cuma:
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi:
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | Abdülkadir Bitigen
Sivasspor - Alanyaspor | Ali Palabıyık
Galatasaray - Gaziantep FK | Bahattin Şimşek
Göztepe - Denizlispor | Tugay Kaan Numanoğlu
13 Eylül Pazar:
MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor | Burak Şeker
Kayserispor - Kasımpaşa | Yaşar Kemal Uğurlu
Antalyaspor - Gençlerbirliği | Yasin Kol
Trabzonspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
14 Eylül Pazartesi:
Hatayspor - Başakşehir | Mete Kalkavan