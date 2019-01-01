Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Belirlenen şampiyonluk oranlarında ve Beşiktaş'ın şanslarının arttığı görülürken 'in oranı da yükselişe geçti.

Mart başında 1,20'ye ve sonrasında 1,05'e kadar düşen "Başakşehir şampiyon olur" iddaa oranı, son 4 haftadaki 7 puan kayıp sonrası 1.35'e çıktı.

Abdullah Avcı'nın takımının ikinci hafta da puan kaybetmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazanması oranların değişmesine sebep oldu.

İşte yenilenen şampiyonluk oranları:

Başakşehir: 1.35

Galatasaray: 2.35

Beşiktaş: 25.00

Eski oranlar ise şu şekildeydi:

Başakşehir: 1.10

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 45.00