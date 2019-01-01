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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

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TFF
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Belirlenen şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın şanslarının arttığı görülürken Başakşehir'in oranı da yükselişe geçti.

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Mart başında 1,20'ye ve sonrasında 1,05'e kadar düşen "Başakşehir şampiyon olur" iddaa oranı, son 4 haftadaki 7 puan kayıp sonrası 1.35'e çıktı.

Abdullah Avcı'nın takımının ikinci hafta da puan kaybetmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazanması oranların değişmesine sebep oldu.

 

İşte yenilenen şampiyonluk oranları:

Başakşehir: 1.35

Galatasaray: 2.35

Beşiktaş: 25.00

 

Eski oranlar ise şu şekildeydi:

Başakşehir: 1.10 

Galatasaray: 3.75 

Beşiktaş: 45.00

 

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