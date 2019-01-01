Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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TFF
Belirlenen şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın şanslarının arttığı görülürken Başakşehir'in oranı da yükselişe geçti.
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Mart başında 1,20'ye ve sonrasında 1,05'e kadar düşen "Başakşehir şampiyon olur" iddaa oranı, son 4 haftadaki 7 puan kayıp sonrası 1.35'e çıktı.
Abdullah Avcı'nın takımının ikinci hafta da puan kaybetmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazanması oranların değişmesine sebep oldu.
İşte yenilenen şampiyonluk oranları:
Başakşehir: 1.35
Galatasaray: 2.35
Beşiktaş: 25.00
Eski oranlar ise şu şekildeydi:
Başakşehir: 1.10
Galatasaray: 3.75
Beşiktaş: 45.00