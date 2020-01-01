Süper Lig'de kritik gün

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün düzenleyeceği basın toplantısının ardından liglerin geleceği netleşecek.

Koranavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişti. Salgının azalmaya başlamasının ardıdan liglerin geleceği için görüşmeler de hız kazandı.

Dün, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Fahrettin Koca bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmuştu.

Bugün TFF Yönetim Kurulu bir araya gelerek Özdemir ile Koca'nın görüşmesinden çıkan sonuçları masaya yatıracak. Ardından Nihat Özdemir 14.00'te basının karşısına çıkacak ve video kondferans sistemiyle bilgi verecek.

Daha fazla takım

Bu toplantının ardından sezonun geleceğinin netleşmesi beklenyor.