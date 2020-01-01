Süper Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu sezon kalan maçlar seyircisiz oynanacak.

Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Kupası'nda 2019-20 sezonundaki kalan maçların seyircisiz oynanacağı resmileşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı talimatnamede "Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır." ifadeleri yer aldı.

Talimatnamede seyircisiz maçlara hangi görevlilerin hangi koşullarda alınacağı ve bu maçlarda uygulanacak sağlık tedbiri uygulamaları detaylandırılıyor.

Daha fazla takım

Buna göre maç günlerinde stadyumlarda futbolcu ve teknik heyet dahil en fazla 296 kişi görev yapabilecek.

Ayrıca, protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak. Protokole girecek kişilerin listesi organizasyon toplantısında müsabaka temsilcisine verilecek.

5 oyuncu değişikliği yapılabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, salgın sonrası döneme özgü olarak izin verilen 5 oyuncu değişikliğini de kulüplere bir hak olarak sundu.

Haberin devamı aşağıda

Konuyla ilgili maddede "Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir" sözleri kullanıldı.

Salgın nedeniyle uzun bir süredir askıda bulunan Süper Lig'de maçlar 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Talimatnamenin tamamını okumak için bu linke tıklayabilirsiniz.