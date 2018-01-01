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Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

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Opta istatistikleriyle, Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısına damga vuran futbolcular.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.

Türk futbol tarihinin en ilginç ve beklenmedik sezonlarından biriyle karşı karşıyayız. Başakşehir'in lider olarak tamamladığı devrede Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar. Bu durum kadromuza da yansımış durumda.

Opta istatistikleriyle hazırlanan kadroda üç büyüklerden sadece iki futbolcu var. Beşiktaş her ne kadar kötü bir sezon geçirse de sekiz asistle oynayan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, Galatasaray'ın bu sezon parlayan genç stoperi Ozan Kabak, ilk yarının en iyi 11'inde Türkiye'nin iki devini temsil eden isimler.

Editörün Seçtikleri

Lider Başakşehir'den üç futbolcu kadroda kendilerine yer buldular: Mert Günok, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci. Süper Lig'de gol krallığı yarışını uzak ara lider götüren Kasımpaşalı Mbaye Diagne de dikkat çeken diğer isim.

Sezonun son bölümünde müthiş bir ivme yakalayan ve şampiyonluk adayı haline gelen Trabzonspor ise Abdülkadir Ömür ve Filip Novak'la kadroda.

Süper Lig'de ilk yarının 11'i şu şekilde oluştu:

Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i 2018-19

Neden bu kadrodalar?

Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...

Oyuncu PERFORMANS (@OptaCan)
Mert Günok

Kalesine Gelen Şut: 189

Kalesine Gelen İsabetli Şut: 48

Gole Kapama: 10

Kurtarış %: 83.33

Douglas

Gol: 2 Asist: 5 Şut pası: 23 Pas Arası: 17

Alexandru Epureanu

Gol: 1 Pas %: 91.27 Top Kapma %: 64.71 İkili Mücadele %: 62.28

Ozan Kabak

Pas %: 85.71 Top Kapma %: 79.31 İkili mücadele %: 65.12 Pas Arası: 21

Filip Novak

Gol: 2 Asist: 5 Top Kapma %: 75 Pas Arası: 31

Guilherme

Gol: 4 Asist: 7 Şut Pası: 28 RCS Topla Buluşma: 23

İrfan Can Kahveci

Gol: 3 Asist: 4 Pas %: 85.57 RCS Topla Buluşma: 45

Abdulkadir Ömür

Gol: 2 Asist: 3 Pas %: 86.42 HB Pas İsabet %: 82.44

Robinho

Gol: 8 Asist: 2 Şut Pası: 40 RCS Topla Buluşma: 73

Rıcardo Quaresma

Gol: 2 Asist: 2 Şut Pası: 42 RCS Topla Buluşma: 44
Mbaye Diagne Gol: 20 Asist: 2 İsabetli Şut: 31

Gole Çevirme Oranı: 36.36

 

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