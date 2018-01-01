Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Opta istatistikleriyle, Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısına damga vuran futbolcular.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.

Türk futbol tarihinin en ilginç ve beklenmedik sezonlarından biriyle karşı karşıyayız. Başakşehir'in lider olarak tamamladığı devrede Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar. Bu durum kadromuza da yansımış durumda.

Opta istatistikleriyle hazırlanan kadroda üç büyüklerden sadece iki futbolcu var. Beşiktaş her ne kadar kötü bir sezon geçirse de sekiz asistle oynayan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, Galatasaray'ın bu sezon parlayan genç stoperi Ozan Kabak, ilk yarının en iyi 11'inde Türkiye'nin iki devini temsil eden isimler.

Lider Başakşehir'den üç futbolcu kadroda kendilerine yer buldular: Mert Günok, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci. Süper Lig'de gol krallığı yarışını uzak ara lider götüren Kasımpaşalı Mbaye Diagne de dikkat çeken diğer isim.

Sezonun son bölümünde müthiş bir ivme yakalayan ve şampiyonluk adayı haline gelen Trabzonspor ise Abdülkadir Ömür ve Filip Novak'la kadroda.

Süper Lig'de ilk yarının 11'i şu şekilde oluştu:

Neden bu kadrodalar?

Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...