Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.

Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun birinci, ikinci ve üçüncü hafta programlarını açıkladı.

Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.



Bununla birlikte, Medipol FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, 'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

Ligde 1. Hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, ekiplerin Avrupa kupalarında bir üst tura erişmeleri halinde her iki takımın da eşit dinlenme sürelerine sahip olamayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın maç programı

1. Hafta:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel - (Denizli Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 -Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya - (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup -Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 -MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

19.15 - (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 - (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 - (Ülker)

2. Hafta:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)

3. Hafta

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

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21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)