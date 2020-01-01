Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' yolda

TFF Başkanı, özellikle ligin ikinci yarısında sıkışacak fikstür nedeniyle maçları erteleyemeyeceklerini belirtti.

Salgının oldukça etkilediği futbolda gündem, maçların ertelenmesi yerine sahaya çıkamayan takımların 'hükmen mağlup' sayılması.

Milliyet Gazetesi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuşarak konunun detaylarını yazdı. İşte Özdemir'in sözleri;

"Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle salgından dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim. Ve başkanlarımıza da, 'Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz' dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim."

Daha fazla takım

"Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs’ta bitecek. Ziraat Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında. Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs’ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası’nda İtalya, ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var.”

Haberin devamı aşağıda

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Nihat Özdemir’in bu sözleri ligin ikinci yarısında salgın nedeniyle 14 futbolcu ile sahaya çıkamayan takımlar için hükmen yenilginin geleceğinin bir habercisi. Kulüplerin bu konudaki en büyük endişesi; testlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığı. Daha açık yazalım;

Ya bazı kulüpler oyuncularının sonuçlarını gizlerse? Bunu önlemenin yolu da Türkiye Futbol Federasyonu’nun tek bir sağlık kuruluşuyla anlaşma yapıp, Süper Lig’deki bütün takımların testlerini aynı yerde yaptırmasından geçiyor. Tıpkı UEFA’nın yaptığı gibi...

Nihat Özdemir de testlerin tek merkezden yapılmasının gündemlerinde olduğunu belirtti.