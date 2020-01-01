Süper Lig

Süper Lig'de heyecan başlıyor!

Son güncelleme
Yorum()
Super Lig top
Depophotos
Ligde salgın nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bugün oynanacak maçlarla devam edilecek...

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmaları, salgın nedeniyle verilen 87 günlük aradan sonra bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunabilecek.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    27. haftanın programı

    12 Haziran Cuma

    21:00 | Fenerbahçe - Kayserispor

    21:00 | Göztepe - Trabzonspor

    13 Haziran Cumartesi

    18:30 | Başakşehir - Alanyaspor

    21:00 | Beşiktaş - Antalyaspor

    21:00 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

    14 Haziran Pazar

    18:30 | Gençlerbirliği - Konyaspor

    21:00 | Gaziantep FK - Ankaragücü

    21:00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray

    15 Haziran Pazartesi

    21:00 | Sivasspor - Denizlispor

    Haberin devamı aşağıda

    Takımlar 5 değişiklik yapabilecek

    Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

    Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.

    Genel önlemler

    • Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.
    • Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre arayla el antiseptiği konulacak.
    • Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak.
    • Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.
    • Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.
    • Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.
    • Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.
    • Stadyuma girecek tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.

    Kapat