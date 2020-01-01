Süper Lig'de heyecan başlıyor!
Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmaları, salgın nedeniyle verilen 87 günlük aradan sonra bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.
Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunabilecek.
27. haftanın programı
12 Haziran Cuma
21:00 | Fenerbahçe - Kayserispor
21:00 | Göztepe - Trabzonspor
13 Haziran Cumartesi
18:30 | Başakşehir - Alanyaspor
21:00 | Beşiktaş - Antalyaspor
21:00 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
14 Haziran Pazar
18:30 | Gençlerbirliği - Konyaspor
21:00 | Gaziantep FK - Ankaragücü
21:00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21:00 | Sivasspor - Denizlispor
Takımlar 5 değişiklik yapabilecek
Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.
Genel önlemler
- Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.
- Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre arayla el antiseptiği konulacak.
- Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak.
- Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.
- Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.
- Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.
- Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.
- Stadyuma girecek tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.