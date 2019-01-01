Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları oynanacak.

Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

13 Eylül Cuma:

20.30 - (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol -Demir Grup (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 -İstikbal Mobilya (Antalya)

20.00 -Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor- (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk (Eryaman)

20.00 - (Medical Park)

20.00 Yukatel - (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz - (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

13 Eylül Cuma:

19.00 -Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 - (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 - (Bolu Atatürk)

15 Eylül Pazar:

16.30 - (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 İstanbulspor- (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

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19.00 - (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 -Fatih Karagümrük (Osmanlı)