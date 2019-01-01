Süper Lig'de haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Süper Lig
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
TFF 1. Lig
13 Eylül Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
15 Eylül Pazar:
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)