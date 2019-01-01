Süper Lig

Süper Lig'de haftanın hakemleri

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Getty Images
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

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19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi: 

20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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