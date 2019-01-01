Süper Lig'de haftanın hakemleri
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler