Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de haftanın hakemleri
25 Ocak 2019:
20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi:
16.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar:
13.30 Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Halis Özkahya