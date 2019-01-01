Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri

25 Ocak 2019:

20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi:

16.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar:

13.30 Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Halis Özkahya