Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

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13.30 Demir Grup -Yukatel : Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü- : Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz -Medipol : Mete Kalkavan

19.00 Atakaş -İttifak Holding : Alper Ulusoy

19.00 -Fraport TAV : Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor- : Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük- : Ali Palabıyık

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19.00 Hes Kablo -Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi:

19.00 - : Halis Özkahya