Süper Lig

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Goal
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Hakem
AA
Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

Editörün Seçtikleri

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    13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

    19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

    19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

    3 Ocak Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

    16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

    4 Ocak Pazartesi:

    19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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