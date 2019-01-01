Süper Lig

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

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9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

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16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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