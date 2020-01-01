Süper Lig

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

    21 Mart Cumartesi:

    14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

    17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

    17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

    20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

    22 Mart Pazar:

    13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

    Haberin devamı aşağıda

    16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

    19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

    Kapat