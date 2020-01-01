Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük