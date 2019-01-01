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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bursaspor - Galatasaray maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

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