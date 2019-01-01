Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bursaspor - Galatasaray maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.

'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Mart Cuma:

20.30 -Demir Grup : Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker -Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- : Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor- : Halis Özkahya

19.00 -Aytemiz : Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş- : Serkan Çınar

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur -MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İstikbal Mobilya -Medipol : Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 - : Suat Arslanboğa