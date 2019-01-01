Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Yorum()
AA
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
>> En pahalı forma sponsorluğu hangi takımda?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa