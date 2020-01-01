Süper Lig'de genç yerliler revaçta

Maliyetleri düşürmek isteyen kulüpler, yerli ve genç oyuncuları takibe aldılar.

Süper Lig kulüpleri transfer döneminde yerli ve genç futbolculara yönelecekler.

Sabah'tan Suat Umurhan'ın haberine göre, geleceğe yönelik yeni bir yabancı sınırlaması beklentisi ve maliyetleri düşürme düşüncesi, kulüpleri genç yerli havuzunu büyütmeye yöneltmiş durumda.

Başta sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Gökhan Gönül, Caner Erkin olmak üzere yerli futbolculara büyük bir ilgi var.

Daha fazla takım

'ın adı 'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yanı sıra Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve 'dan Mert Çetin'le anılıyor.

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Mert Hakan'la ilgilenen diğer takım . Sarı lacivertli ekip, ayrıca, 'den İrfan Can Kahveci'yi ve Beşiktaş'la sözleşmeleri bitecek olan eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de gündemde tutuyor. Siyah beyazlı takımdan ayrılması gündeme gelen Dorukhan Toköz ve Roma'lı Mert Çetin'in adı da Fenerbahçe'yle geçiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın niyeti Dorukhan'ı kadroda tutmak. Mert Çetin siyah beyazlı ekibin de gündeminde fakat Yalçın'ın temel amacı altyapıdan gençlere şans vermek.

'dan Rahmi Anıl Başaran'ı alan , 'ın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'la ilgileniyor.