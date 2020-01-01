Süper Lig'de en çok isabetli pas yapan kaleciler

Ligin geride kalan 8 haftasında en çok isabetli pas yapan kalecileri derliyoruz...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok isabetli pas yapan Aytemiz 'dan Marafona oldu.

Portekizli file bekçisinin en yakın takipçisi forması giyen Ruud Boffin olurken, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akka ise üçüncü sırada yer alıyor.

OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok isabetli pas yapan kaleciler şöyle:

Daha fazla takım