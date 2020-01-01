Süper Lig'de en çok isabetli pas yapan kaleciler
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok isabetli pas yapan Aytemiz Alanyaspor'dan Marafona oldu.
Portekizli file bekçisinin en yakın takipçisi Antalyaspor forması giyen Ruud Boffin olurken, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akka ise üçüncü sırada yer alıyor.
OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok isabetli pas yapan kaleciler şöyle:
|OYUNCU
|TAKIM
|İSABETLİ PAS
|PAS İSABETİ (%)
|Marafona
|Alanyaspor
|216
|86.4
|Ruud Boffin
|Antalyaspor
|162
|63.8
|Gökhan Akkan
|Rizespor
|160
|79.6
|Kristoffer Nordfeldt
|Gençlerbirliği
|149
|74.9
|Ersin Destanoğlu
|Beşiktaş
|148
|76.3
|Günay Güvenç
|Gaziantep FK
|144
|63.7
|Ibrahim Sehic
|Konyaspor
|134
|64.1
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|134
|65.4
|İrfan Can Eğribayat
|Göztepe
|130
|64.0
|Silviu Lung
|Kayserispor
|129
|70.1