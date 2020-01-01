Süper Lig

Süper Lig'de en çok isabetli pas yapan kaleciler

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Marafona Alanyaspor
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Ligin geride kalan 8 haftasında en çok isabetli pas yapan kalecileri derliyoruz...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın en çok isabetli pas yapan Aytemiz Alanyaspor'dan Marafona oldu. 

Portekizli file bekçisinin en yakın takipçisi Antalyaspor forması giyen Ruud Boffin olurken, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akka ise üçüncü sırada yer alıyor. 

OPTA verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar en çok isabetli pas yapan kaleciler şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM İSABETLİ PAS PAS İSABETİ (%)
    Marafona Alanyaspor 216 86.4
    Ruud Boffin Antalyaspor 162 63.8
    Gökhan Akkan Rizespor 160 79.6
    Kristoffer Nordfeldt Gençlerbirliği 149 74.9
    Ersin Destanoğlu Beşiktaş 148 76.3
    Günay Güvenç Gaziantep FK 144 63.7
    Ibrahim Sehic Konyaspor 134 64.1
    Uğurcan Çakır Trabzonspor 134 65.4
    İrfan Can Eğribayat Göztepe 130 64.0
    Silviu Lung Kayserispor 129 70.1

     

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